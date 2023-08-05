Alanya'da su kesintisi iddiasında bulunan vatandaşın evinin vanası kapalı çıktı

Alanya'da "34 gündür suyum akmıyor" diyerek ASAT Alanya biriminde taşkınlık yapan vatandaşın evinin vanasının kapalı olduğu belirlendi. Konuya ilişkin açıklama yapan ASAT, "Aboneliğin bulunduğu ev, olayın hemen sonrasında kontrol edilmiş, ana giriş vanasının kapalı olduğu görülmüştür. Bina girişinde su kesintisi ya da basınç düşüklüğünün olmadığı, abonenin 2023 yılı içerisinde aylık standart su tükettiği görülmüştür" dedi.

"TUVALETE GİDEMİYORUM"

Alanya'da kimliği belirsiz bir şahıs dün 34 gün boyunca evinde su olmadığını iddia ederek ASAT Alanya Şubesi'nde taşkınlık çıkarmıştı. Vatandaş, "34 gündür suyum akmıyor. Tuvalete gidemiyorum" diyerek isyan ederken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Olayla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ASAT'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'nden(ASAT) konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, taşkınlık yapan vatandaşın evinin vanasının kapalı olduğu belirtildi.

EVİN VANASI KAPALIYMIŞ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "4 Ağustos Cuma günü, ASAT Alanya şubemize gelerek kamu malına zarar veren ve diğer abonelerin hizmet almasını bir süreliğine engelleyen şahsın, 'suyum akmıyor' diye şikayetçi olduğu aboneliğin bulunduğu ev, olayın hemen sonrasında kontrol edilmiş, ana giriş vanasının kapalı olduğu görülmüştür. Bina girişinde su kesintisi ya da basınç düşüklüğünün olmadığı tespit edilmiştir. Kayıtlar incelendiğinde, abonenin 2023 yılı içerisinde aylık standart su tükettiği görülmüştür. Kayıtlarımızda bölgede kısa süreli elektrik kesintisi, şebekede meydana gelen arızalar ve aşırı su tüketiminden kaynaklı su kesintileri meydana gelmiş olsa bile şahsın iddia ettiği gibi uzun süren su kesintisi yaşanmamıştır. Kurumumuzun verdiği hizmeti karalamaya yönelik yapılan bu olayla ilgili gereken yasal işlemler başlatılacaktır."