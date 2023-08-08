Alanya'da su kesintisi nedeniyle belediye binasını basan vatandaşın vanasının kapalı olduğu iddiası yalanlandı - Son Dakika
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Alanya'da su kesintisi nedeniyle belediye binasını basan vatandaşın vanasının kapalı olduğu iddiası yalanlandı

08.08.2023 09:13

Alanya'da yaşayan bir vatandaş, 34 gün boyunca su olmadığını iddia ederek ASAT Alanya Şubesi'ne giderek olay çıkarmıştı. Ancak belediyenin yaptığı açıklamada, vatandaşın evinin vanasının kapalı olduğu belirtildi. Vatandaşın avukatından ise şahsın vanası kapalı iddiasına yalanlama geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde "34 gündür suyum akmıyor. Tuvalete gidemiyorum" diyerek ASAT Alanya birimine gelen ve taşkınlık yapan vatandaşın evinin vanasının kapalı olduğu öne sürülmüştü. Belediyenin "vana kapalı" açıklaması vatandaşın avukatı tarafından yalanlandı.

"34 GÜNDÜR SUYUM YOK"

Alanya'da Barış Bütün isimli vatandaş, 34 gün boyunca evinde su olmadığını iddia ederek ASAT Alanya Şubesi'ni basmıştı. Vatandaş, "34 gündür suyum akmıyor. Tuvalete gidemiyorum" diyerek isyan ederken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

EYLEM KURUMUMUZU KARALAMAYA YÖNELİK

Antalya Su Ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'nden(ASAT) konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, taşkınlık yapan vatandaşın evinin vanasının kapalı olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "4 Ağustos Cuma günü, ASAT Alanya şubemize gelerek kamu malına zarar veren ve diğer abonelerin hizmet almasını bir süreliğine engelleyen şahsın, 'suyum akmıyor' diye şikayetçi olduğu aboneliğin bulunduğu ev, olayın hemen sonrasında kontrol edilmiş, ana giriş vanasının kapalı olduğu görülmüştür. Bina girişinde su kesintisi ya da basınç düşüklüğünün olmadığı tespit edilmiştir. Kayıtlar incelendiğinde, abonenin 2023 yılı içerisinde aylık standart su tükettiği görülmüştür. Kayıtlarımızda bölgede kısa süreli elektrik kesintisi, şebekede meydana gelen arızalar ve aşırı su tüketiminden kaynaklı su kesintileri meydana gelmiş olsa bile şahsın iddia ettiği gibi uzun süren su kesintisi yaşanmamıştır. Kurumumuzun verdiği hizmeti karalamaya yönelik yapılan bu olayla ilgili gereken yasal işlemler başlatılacaktır."

'Suyum yok' diyerek belediye binasını basan vatandaşın vanasının kapalı olduğu iddiasına avukatından yalanlama

VANA İDDİASINA YALANLAMA

Gündem 7/24 sayfasının haberine göre, Barış Bütün hakkında çıkan "Vanası kapalı" haberlerinin ardından Bütün'ün avukatından açıklama geldi. Avukatın yaptığı açıklama şöyle;

'Suyum yok' diyerek belediye binasını basan vatandaşın vanasının kapalı olduğu iddiasına avukatından yalanlama
YORUMLAR (2)
  • Yorumcu: Abi bu chp belediyeleri neden hep böyle yalancı? Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
  • Abdurrahman Genzileli: Habere bak yola gel. Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Alanya'da su kesintisi nedeniyle belediye binasını basan vatandaşın vanasının kapalı olduğu iddiası yalanlandı - Son Dakika
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