Alanya'da Şubat Ayında Deniz Keyfi
46 dakika önce
Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler denize girdi, sahilde güneşlendi.
Alanya
ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler denize girdi, sahilde güneşlendi.
Hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Alanya'da vatandaşlar ve yabancı tatilciler, Damlataş ile Kleopatra
plajlarını doldurdu. Güneşli
havanın tadını çıkaran tatilciler denize girdi, bazıları da sahilde yürüyüş yapıp, balık tuttu.
Alanya Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede güneşli havanın yarın yerini yağmura bırakacağını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:19 Kaynak: AA
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