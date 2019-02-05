Son Dakika Haberleri: Alanya'da Şubat Ayında Deniz Keyfi

Alanya'da Şubat Ayında Deniz Keyfi

46 dakika önce

Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler denize girdi, sahilde güneşlendi.

Alanya'da Şubat Ayında Deniz Keyfi, System.String[]
Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler denize girdi, sahilde güneşlendi.

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Alanya'da vatandaşlar ve yabancı tatilciler, Damlataş ile Kleopatra plajlarını doldurdu.

Güneşli havanın tadını çıkaran tatilciler denize girdi, bazıları da sahilde yürüyüş yapıp, balık tuttu.

Alanya Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede güneşli havanın yarın yerini yağmura bırakacağını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:19 Kaynak: AA

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