Alanya'da suç makinesi cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da suç makinesi cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

Alanya'da suç makinesi cezaevi firarisi yakalandı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde 'Hırsızlık, görevi yaptırmamak için direnme, hakaret, konut dokunulmazlığını ihlal etme, tutuklunun kaçmasına imkan sağlama, kullanmak için uyuşturucu bulundurma' gibi 15 ayrı suçtan kesinleşmiş 11 yıl 8 ay hapis bulunan cezaevi firarisi polisin sıkı takibi...

Alanya'da suç makinesi cezaevi firarisi yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde 'Hırsızlık, görevi yaptırmamak için direnme, hakaret, konut dokunulmazlığını ihlal etme, tutuklunun kaçmasına imkan sağlama, kullanmak için uyuşturucu bulundurma' gibi 15 ayrı suçtan kesinleşmiş 11 yıl 8 ay hapis bulunan cezaevi firarisi polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, hakaret, konut dokunulmazlığını ihlal etme, tutuklunun kaçmasına imkan sağlama, kullanmak için uyuşturucu bulundurma' gibi 15 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve Alanya Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden A.G.'nin (30) ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ilçedeki olası adresleri inceleyen ekipler, bu sabah saat 08.00 sıralarında tespit ettikleri bir adrese baskın düzenledi. Baskında gözaltına alınan A.G., polis merkezine getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:19 Kaynak: İHA
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