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Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da şüpheli araçta uyuşturucu çıktı

Alanya'da şüpheli araçta uyuşturucu çıktı

1 saat önce

Alanya'da şüpheli araçta uyuşturucu çıktıANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu lüks otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya'da şüpheli araçta uyuşturucu çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu lüks otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda dün gece saatlerinde Kızlarpınarı Mahallesi'nde devriye görevi yaptığı sırada şüpheli hareketler sergileyen Antalya plakalı lüks otomobili durdurdu. Bunun üzerine polis araçta bulunan şüpheli M.K., A K., M. U. ve Veli Ç. üst araması yaptı. Yapılan aramalarda Veli Ç.'nin üzerinden bir miktar metamfetamin, esrar, 2 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, diğer 3 şüphelide ise herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Emniyetteki işlemlerinin M.K., A K., M. U. savcılık talimatıyla serbest kalırken, Veli Ç. ise adliyeye sevk edildi.

Alanya'da şüpheli araçta uyuşturucu çıktı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:17 Kaynak: İHA
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