Alanya'da şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Alanya'da şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin şüpheli üzerine durdurduğu otomobilde 21 adet uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirilirken, olayla ilgi 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya'da şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin şüpheli üzerine durdurduğu otomobilde 21 adet uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirilirken, olayla ilgi 4 şüpheli gözaltına alındı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yılbaşı gecesi uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipleri yaptıkları çalışmalarda Çıplaklı Mahallesi'nde durumundan şüphe duydukları seyir halindeki plakası belirtilmeyen otomobili bir süre takip ettikten sonra durdurdu. Araçta bulunan F.A. (22), S.Ş.(22), E.A. (21) ile H.Ş. (21) gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 21 adet uyuşturucu hap ve 3.85 gram esrar ele geçirilirdi. F.A. ve E.A. hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken H.Ş. ile S.Ş. de 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:10 Kaynak: İHA
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