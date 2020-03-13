Alanya'da şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Alanya'da şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya'da şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Küçükbahçe Mahallesi Camiönü Sokak üzerinde şüpheli tavırlar sergileyen M. T.(32) ve A. İ. K.(23) isimli kişilere üst araması yaptı. Yapılan aramalarda M. T.'nin üzerinden 1 adet uyuşturucu hap, 0.10 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde, A.İ.K.'nin üzerinde ise 3 gram metamfetamin, 0.20 gram eroin ve 9 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti
Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz Zonguldak'ta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyeye sevk edildi Komşusunun kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 04:04:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alanya'da şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]