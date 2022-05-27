ALANYA'DA SURİYELİ 36 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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ALANYA'DA SURİYELİ 36 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

27.05.2022 11:49
ALANYA'DA SURİYELİ 36 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ANTALYA'nın Alanya ilçesinden deniz yoluyla Kıbrıs'a geçmeye çalışan Suriye uyruklu 36 kaçak göçmen yakalandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinden deniz yoluyla Kıbrıs'a geçmeye çalışan Suriye uyruklu 36 kaçak göçmen yakalandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı GKİT Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, deniz yoluyla Alanya'dan Kıbrıs'a geçmeye çalışan Suriye uyruklu 36 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığını organize eden M.A.A.K., H.E.A. ve S.K. ise kullandıkları araçla birlikte yakalanarak cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

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