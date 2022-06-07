İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor il Müdürlüğü iş birliğinde Alanya Müzesi'nin de katkılarıyla Alanya Kalesi ve çevresinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne dikkati çekmek için atıklar toplantı.

Kaynak: AA

Dünya Çevre Günü, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Alanya'da tarihi kale bölgesinde çevre temizliği yapıldı - Son Dakika

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