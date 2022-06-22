Alanya'da tarım arazisinde başlayan yangında 10 dönüm zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Alanya'da tarım arazisinde başlayan yangında 10 dönüm zarar gördü

22.06.2022 20:45
Alanya'da tarım arazisinde başlayan yangında 10 dönüm zarar gördü

Antalya'da tarım arazisinde başlayan yangın makilik alana sıçradı.

Antalya'da tarım arazisinde başlayan yangın makilik alana sıçradı. 10 dönüm alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Alanya ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, diğer yandan da vatandaşlar kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu. Tarım arazisini aşan yangın makilik alana sıçradı. Ekiplerin kısa süreli müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. 6 dönüm tarım, 4 dönüm ise makilik alan olmak üzere toplamda 10 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Alanya'da yakalandı 17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Alanya'da yakalandı Antalya'nın Dipsiz Gölü; Gülbahar Antalya'nın Dipsiz Gölü; Gülbahar
Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da tarım arazisinde başlayan yangında 10 dönüm zarar gördü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesi bitti! 2 saat süren toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı
20:50 Bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi
20:43 Sri Lanka Başbakanı ülkesinin ekonomisinin tamamen çöktüğünü açıkladı! Çözüm için 4 ile görüşme yapılacak
20:37 Bakan Soylu, "Beni zoom'layarak izlemiş" dedi, İBB çalışanın işine son verildiği bildirildi
20:25 3 dakikada 3 milyon TL'lik elektronik eşyası çalan hırsızlar kameralara böyle yakalandı
19:55 Düzce'de yaşanan kazada araç hurdaya döndü! Sürücü ise yaralandı
18:51 Muhalefetin karşı çıktığı sosyal medya düzenlemesini içeren Basın Kanunu Teklifi görüşmeleri ertelendi
18:33 Togg, 43 yeni iş pozisyonu için ilan açtı! Aranan özellikler sıralandı
17:21 Bağırsak hastalığından dolayı ameliyat olan genç kız masadan kalkınca gördüklerine inanamadı! Doktorlar yanlışlıkla kalçalarını yapıştırmış
16:57 Kılıçdaroğlu çıkan yangınlar nedeniyle Marmaris'e gitmek istedi! Ancak uçağına iniş izni verilmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 21:12:07. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da tarım arazisinde başlayan yangında 10 dönüm zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement