Alanya'da tartıştığı ev arkadaşını satırla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Alanya'da tartıştığı ev arkadaşını satırla öldüren zanlı tutuklandı

08.03.2023 14:18
Alanya'da tartıştığı ev arkadaşını satırla öldüren zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı arkadaşını satırla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı arkadaşını satırla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Oba Mahallesi'nde aynı evde yaşayan Ö.T. (30) ile Serhat Sadak ((38) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.T, Sadak'ı vücudunun çeşitli yerlerinden satırla yaraladı.

Sesleri duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sadak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sadak'ın cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

Olayın ardından kaçan şüpheli Ö.T, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalıştığı inşaatın şantiyesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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Antalya, Alanya, Oba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da tartıştığı ev arkadaşını satırla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da tartıştığı ev arkadaşını satırla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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