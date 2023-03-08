Oba Mahallesi'nde aynı evde yaşayan Ö.T. (30) ile Serhat Sadak ((38) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Antalya, Alanya, Oba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Alanya'da tartıştığı ev arkadaşını satırla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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