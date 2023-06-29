Alanya'da Tatil Yapan Polonyalı Turist Otelden Ölü Bulundu - Son Dakika
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Alanya'da Tatil Yapan Polonyalı Turist Otelden Ölü Bulundu

Alanya'da Tatil Yapan Polonyalı Turist Otelden Ölü Bulundu

29.06.2023 15:49

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 47 yaşındaki Polonyalı kadın turist, otel odasında ölü bulundu. Otel çalışanları, turistin uzun süre odasından çıkmaması üzerine şüphelenerek odaya girdi ve turistin hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekibi çağrıldı ancak turistin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda belirlenecek.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 47 yaşındaki Polonyalı kadın turist, otel odasında ölü bulundu.

Okurcalar Mahallesi'ndeki otelde konaklayan Malgorzata Bogumila Olejniczak odasından uzun süre çıkmayınca tesis çalışanları durumdan şüphelendi.

Yedek anahtarla odaya giren görevliler, turistin yerde hareketsiz yattığını gördü. Çağrılan sağlık ekibi, Olejniczak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Turistin kesin ölüm sebebinin, Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Yaşam Alanya'da Tatil Yapan Polonyalı Turist Otelden Ölü Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da Tatil Yapan Polonyalı Turist Otelden Ölü Bulundu - Son Dakika
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