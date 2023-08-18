Alanya'da Tatil Yapan Rus Ailenin Çocuğu Havuzda Boğuldu - Son Dakika

Alanya'da Tatil Yapan Rus Ailenin Çocuğu Havuzda Boğuldu

Son Güncelleme: 18.08.2023 12:14

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Rus ailenin 6 yaşındaki çocuğu, otel havuzunda boğuldu. Olayda çevrede bulunanlar tarafından sudan çıkarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Rus ailenin 6 yaşındaki çocuğu otel havuzunda boğuldu.
Konaklı Mahallesi'nde bir otelde tatillerini geçiren ailenin erkek çocuğu Roman Deleu yüzmek için havuza girdi. Bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başlayan çocuk, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.
Çağrılan 112 Acil Sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Deleu'nun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Yaşam Alanya'da Tatil Yapan Rus Ailenin Çocuğu Havuzda Boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da Tatil Yapan Rus Ailenin Çocuğu Havuzda Boğuldu - Son Dakika
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