Alanya'da tatilciler plajları doldurdu - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerli ve yabancı tatilciler, plajları doldurdu.

Alanya'da hava sıcaklığı 28, deniz suyu sıcaklığı 23 derece ve nem oranı yüzde 67 olarak ölçülürken, ilçe halkının yanı sıra yerleşik yabancılar ve tatilciler plajlara gelerek güzel havanın keyfini çıkardı. Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelen turistler, denize girip, güneşlendi. Aileleriyle gelen çocuklar da deniz kenarında oynayarak vakit geçirdi.

'BURADA TATİL YAPMAK GÜZEL'

Almanya'dan Alanya'ya tatile gelen Azerbaycan vatandaşı Orhan Cebrail (36), ilçeyi çok beğendiğini ve burada yazlık evi olduğunu söyledi. Sık sık tatile Alanya'ya geldiğini anlatan Cebrail, " Türkiye'de alınan önlemler güzel, herkese tavsiye ederim. Çekinmesin kimse, herkes gelebilir. Türkiye'yi herkes iyi biliyor. Burada her şey çok güzel. Burada tatil yapmak güzel. Servisi bol, gönlümüze göre. İnsan kendini burada rahat hissediyor. Çekinmesin herkes buyursun gelsin. Kimseye bir sıkıntı yapmıyorlar" dedi.