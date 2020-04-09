Alanya'da tedbirlere uymayarak toplu halde alkol alanlara 25 bin TL ceza - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan ve sosyal mesafeyi korumayarak toplu halde alkol alan 8 kişiye toplam 25 bin 200 TL cezai işlem uygulandı.



Alanya'nın Gözüküçük Mahallesi'ndeki bir iş yerinde korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan ve sosyal mesafeyi korumayarak toplu halde alkol alan kişilerin olduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Mahmutlar Jandarma Karakolu ekipleri harekete geçti. Ekipler, belirlenen adrese saat 04.30 sıralarında baskın düzenledi. Baskında alınan tedbirlere aldırış etmeden alkol alıp sohbet eden H.A. (40), S.Ö. (32) R.S. (32), A.U. (48), S.U.(56), E.S. (58), M.S. (60) ve K.Ç. (54) hakkında cezai işlem uygulandı. Bu kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre yasaklara aykırı hareket etmekten kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 25 bin 200 TL cezai işlem uygulandı. - ANTALYA