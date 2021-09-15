Alanya'da 'tefeci' operasyonu - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde, tefecilik yaptığı iddia edilen şahıs düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Alanya KOM Grup Amirliğince Tefecilik Yapmak - TCK 241 suçları kapsamında yürütülen çalışmalarda, yapılan fiziki ve teknik takipler neticesinde kazanç elde etmek amacıyla borç para verdiği, ayrıca tehdit ve cebir kullanarak bu paraları faizi ile müşteki şahıslardan temin etmeye çalıştığı ve müşteki şahısların mağduriyet yaşamasına sebep olduğu tespit edilen M.A isimli şahıs gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı. Şüpheli M.A isimli şahıs yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - ANTALYA