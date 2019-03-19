Alanya'da Tefeci Operasyonu: 4 Gözaltı
49 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "tefecilik yapmak" suçu kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda şüpheliler C.C, Ş.C, Y.K. ve R.A. yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise iki ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait iki şarjör, 23 fişek, bir ruhsatsız pompalı tüfek ile çok sayıda farklı şahıslar adına düzenlenmiş senet, çek ve sözleşme ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:56 Kaynak: AA
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