Alanya'da tefeciler tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde birçok vatandaşa yüklü miktarda faizle para veren ve parayı ödeyemeyen vatandaşları tehdit eden 2 tefeci tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Alanya KOM Grup Amirliğince M.D. (41) ve F.A. (37) isimli şahısların tefecilik yaptıkları tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu şahısların, Alanya genelinde birçok vatandaşa yüklü faizlerle para verdikleri ve parayı ödeyemeyen vatandaşlar üzerinde baskı kurarak tehdit ettikleri tespit edildi. 4 Kasım Perşembe günü her iki şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. 5 Kasım Cuma günü adliyeye çıkartılan şahıslardan F.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının adli kontrol kararına itirazı üzerine M.D., 6 Kasım Cumartesi günü yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye çıkartılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA