Alanya'da tekne faciası sonrası kaptan adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Alanya'da tekne faciası sonrası kaptan adliyeye sevk edildi

04.11.2020 14:49
Alanya'da tekne faciası sonrası kaptan adliyeye sevk edildi, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 turistin yaşamını yitirdiği, 5'i Türk mürettebat, 32'si Rus turist olmak üzere 37 kişinin kurtarıldığı tekne kazası sonrası gözaltına alınan kaptan Ali K., adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 turistin yaşamını yitirdiği, 5'i Türk mürettebat, 32'si Rus turist olmak üzere 37 kişinin kurtarıldığı tekne kazası sonrası gözaltına alınan kaptan Ali K., adliyeye sevk edildi. Diğer yandan denize açılan bir dalgıç teknesinde bulunan bir kişinin kaydettiği görüntüler ortaya çıktı.

Olay dün saat 11.00 sıralarında Alanya Kalesi açıklarındaki Fosforlu Mağarası yakınında meydana geldi. Rus turistlerden oluşan kafileyi taşıyan 'Baba Selavi' isimli tur teknesi, Cilvarda Burnu'ndaki kayalık bölgeye yaklaşık 50 metre yakında kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu. Kısa sürede su alan teknede bulunan turistler ve mürettebat, denize atladı. Tekneden denize atlayan turistlerin bazıları kayalıklara ulaşırken bazılarını ise çevredeki diğer tekneler ve ihbar üzerine olay yerine gelen Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri kurtardı. Ekipler, 5'i mürettebat, 32'si turist olmak üzere 37 kişiyi zodyak botlara alarak Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirdi. Tekne enkazında Rus uyruklu Daniiaar Mukhitov'un (37) kayıp olduğu öğrenildi. Bunun üzerinde Sahil Güvenlik Dalış Timi harekete geçerek teknede Mukhitov'un cansız bedenine ulaştı.

Ölen turistin morgdaki işlemleri sürüyor

Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirilen turistlerden 15'i hipotermi ve su yutma şüphesiyle sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürüldü. Diğer turistler ise ifadelerinin ardından gelen otobüslere alınarak otellerine gönderildi. Hastanelerde tedaviye alınan turistlerinde taburcu olduğu öğrenildi. Mahitov'un cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna konuldu. Mahitov'un morgdaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Tekne kaptanı adliyeye sevk edildi

Olay sonrası teknenin kaptanı Ali K. (33) gözaltına alındı. Ali K. Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ali K. ifadesinde, "Sabah 9.30 civarında tura çıktık. Yola çıktığımızda görüş mesafesi açıktı. Yarım saat sonra yüzme arası verdik. Sonrasında tura devam ettik. Sert ve ters bir rüzgar çıkınca tekne alabora oldu. Yola çıkmadan kaç kişiyle tura çıktığımızı ilgili kurumlara bildirdik. Teknede herhangi bir arıza bulunmuyordu" dedi.

Ayrıca teknenin yeterlilikle ilgili belgelerinin tam olduğu soruşturma kapsamında tespit edildi.

Tur teknesi karaya çıkarılmak istenirken halat koptu

Tur teknesi gece saatlerinde battığı noktadan karaya çıkartılmaya çalışıldı ancak Alanya Yat Limanı'na götürüldüğü sırada Kleopatra açıklarında halatın kopmasıyla battı. - ANTALYA

Alanya'da tekne faciası sonrası kaptan adliyeye sevk edildi
Alanya'da tekne faciası sonrası kaptan adliyeye sevk edildi
Alanya'da tekne faciası sonrası kaptan adliyeye sevk edildi
Alanya'da tekne faciası sonrası kaptan adliyeye sevk edildi
Alanya'da tekne faciası sonrası kaptan adliyeye sevk edildi
Alanya'da tekne faciası sonrası kaptan adliyeye sevk edildi
Alanya'da tekne faciası sonrası kaptan adliyeye sevk edildi
Alanya'da tekne faciası sonrası kaptan adliyeye sevk edildi
Alanya'da tekne faciası sonrası kaptan adliyeye sevk edildi
Alanya'da tekne faciası sonrası kaptan adliyeye sevk edildi

Sahil Güvenlik, Antalya, turist, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da tekne faciası sonrası kaptan adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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