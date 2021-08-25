Görüntülerde, yunus balıklarının teknenin yanında ve çevresinde ilerlemesi yer alıyor.

Birkaç dakika süren renkli görüntülerin ardından yunuslar, mavi sularda izini kaybettirdi.

Alanya Kalesi açıklarında tatilcileri gezdiren tekneye, 2 yunus balığı eşlik etti. Balıkların hareketleri, tekne kaptanı Turgay Meşe tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Antalya 'nın Alanya ilçesi açıklarında 2 yunus balığının, deniz turu yapan teknenin etrafında yaptığı gösteri beğeni topladı.

Son Dakika › Güncel › Alanya'da tekneye eşlik eden yunusların gösterisi renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika

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