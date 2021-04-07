Alanya'da tepegözler yenileniyor - Son Dakika

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kent genelinde bulunan eskimiş veya kırılmış tepegözler tek tek tespit edilip yenileriyle değiştiriliyor.

Alanya Belediyesi, tüm kadrolarıyla sezon hazırlıklarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kent genelinde bulunan eskimiş veya kırılmış tepegözler tek tek tespit edilip yenileriyle değiştiriliyor. Eskiyen veya kırılan tepegözler ise tamir edilip boyanarak yeniden kullanıma sunuluyor.

"Halkımıza temiz bir kent sunuyoruz"

Çevre temizliğinin öneminin COVID-19 pandemisi ile birlikte daha da arttığını ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Kentimizi temiz ve sağlıklı şartlarda tutabilmek adına ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarına devam ediyor" dedi. - ANTALYA