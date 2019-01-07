Son Dakika Haberleri: Alanya'da Tır ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

Alanya'da Tır ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Alanya'da Tır ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza sabah saatlerinde Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde kavşakta meydana geldi. Antalya istikametine seyir halinde olan Osman C. (31), idaresindeki 33 CAV 06 plakalı tır ile Süleyman Hilmi Yüksel'nin(24), kullandığı 07 HKG 33 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü genç aldığı darbeyle ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Yüksel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bir özel hastanede sağlık çalışanı olduğu öğrenilen Yılmaz'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili tır sürücüsü Osman C.'i gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:14 Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa
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