Alanya'da tır ile yolcu midibüsü çarpıştı: 3 yaralı

Alanya'da tır ile yolcu midibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Gökhan Y. idaresindeki 07 APF 093 plakalı tır, İncekum Mahallesi D-400 kara yolunda seyir halindeyken, Arif E'nin kullandığı 07 AAE 290 plakalı midibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle midibüs devrildi.
Kazada midibüste bulunan Ö.M.K, N.K. ve A.B. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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