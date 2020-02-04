Alanya'da tombala baskını: 15 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da tombala baskını: 15 gözaltı - Son Dakika

Alanya'da tombala baskını: 15 gözaltı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın bir kahvehaneye yaptığı baskında para karşılığı tombala oynadığı tespit edilen 14 kişiyle kumar oynattığı iddia edilen 1 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alanya'da tombala baskını: 15 gözaltı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın bir kahvehaneye yaptığı baskında para karşılığı tombala oynadığı tespit edilen 14 kişiyle kumar oynattığı iddia edilen 1 şüpheli suçüstü yakalandı.


Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Süleymanlar Mahallesi'ndeki kahvehaneye baskın düzenledi. Baskında para karşılığı tombala oynattığı iddia edilen A.G. (33) ile tombala oynayan 14 kişi gözaltına alındı. Polisin iş yerinde yaptığı incelemede tombala oynamaya yarayan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 kişi hakkında 'Kabahatler Kanunu'na muhalefetten bin 225'şer lira para cezası verilerek salıverilirken, kumar oynattığı iddia edilen A.G. hakkında ise yasal işlem başlatıldı. - ANTALYA

Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:00 Kaynak: İHA
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