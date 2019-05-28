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Alanya'da tombala ve kumar baskını

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü 'kumar ve tombala uygulaması' kapsamında dernek ve kahvehaneler denetlendi.

Alanya'da tombala ve kumar baskını, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü 'kumar ve tombala uygulaması' kapsamında dernek ve kahvehaneler denetlendi. Denetleme sırasında çeşitli suçlardan hakkında gözaltı kararı bulunan 25 kişi ise yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla ilçede bulunan 113 farklı iş yerinde 'kumar ve tombala uygulaması' yaptı. 19 ekip ve 73 personelin yer aldığı uygulamada 200 kahvehane ve derneklerde bulunan 120 kişiye GBT sorgusu yapıldı. Denetimlerde 12 iş yeri hakkında toplam 13 bin 10 TL cezai işlem uygulanırken, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 25 şüpheli ise gözaltına alındı.  Ekipler, kumar ve tombala oynatan iş yerinde oyun kağıtlarına ise el koydu. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:33 Kaynak: İHA
Antalya, Jandarma, Alanya, 3. Sayfa
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