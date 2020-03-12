Alanya'da toplu ulaşım araçlarına korona önlemi - Son Dakika
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Alanya'da toplu ulaşım araçlarına korona önlemi

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, korona virüsüne karşı toplu ulaşım araçlarını dezenfekte çalışmalarını ilçelerde de sürdürüyor.

Alanya'da toplu ulaşım araçlarına korona önlemi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, korona virüsüne karşı toplu ulaşım araçlarını dezenfekte çalışmalarını ilçelerde de sürdürüyor. Alanya'da da 250 toplu ulaşım aracı temizleniyor ve ilaçlanıyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in talimatı ile korona virüs önleme çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Kent merkezinin ardından ilçelerde de başta toplu ulaşım araçları olmak üzere virüsü önlemeye yönelik ilaçlama ve temizlik çalışmaları artırıldı. Bu kapsamda Alanya'da faaliyet gösteren yaklaşık 250 özel halk otobüsü dezenfekte ediliyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası'na bağlı kooperatiflerin işbirliği ile Alanya'daki toplu ulaşım araçlarında korona önlemi alındı. Alanya merkez ve Kargıcak arasında çalışan ve servis sırasını tamamlayan halk otobüsleri tek tek uzman ekiplerce korona virüse karşı ilaçlanıyor ve dezenfekte ediliyor. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:31 Kaynak: İHA
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