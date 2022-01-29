ALANYA'DA ÇOCUKLAR TOROSLAR'DAN TAŞINAN 500 TON KARLA OYNADI - Son Dakika

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Toros Dağları'ndan kamyonlarla kent merkezine getirilerek meydana dökülen 500 ton karla oynayan çocuklar ve aileleri eğlendi.

Alanya Belediyesi tarafından Toros Dağları'ndan 14 kamyonla yaklaşık 500 ton kar getirildi. İskele Caddesi'ndeki Şelale Meydanı'na dökülen kar yığınlarını görenler meydanı doldurdu. Özellikle çocuklar kar kütlelerinin üzerine çıkarak kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak doyasıya eğlendi. Çocukların eğlencesine aileleri de eşlik etti. Alanya Kar Şenliği adı altında düzenlenen etkinlikte alanda konser de verildi.

'ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU'

Kar şenliği hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçe merkezine 50 yıl aradan sonra kar yağdığını fakat dağlık kesimlerinde son yılların en büyük kar yağışı yaşandığını söyledi. Sahil şehri olarak karla ilçe merkezindeki çocukları buluşturmak amacıyla yıllardır şenliği organize ettiklerini belirten Yücel, "Küçük çocuklar ilk defa karla karşılaştı. Kar göremeyen ve karla temas etmeyen çocuklarımız için aktivite yaptık. Kamyonlarla getirdiğimiz karla güzel bir hafta sonu yaşatmak istedik. Gördüğünüz gibi çocuklar çok mutlu" dedi.