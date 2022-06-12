Alanya'da trafik denetimlerinde sürücüler cezadan kurtulmak için bin bir bahane üretti - Son Dakika
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Alanya'da trafik denetimlerinde sürücüler cezadan kurtulmak için bin bir bahane üretti

12.06.2022 03:44

Alanya'da trafik denetimlerinde sürücüler cezadan kurtulmak için bin bir bahane üretti Trafik cezası yememek için kullanılan yöntem polisin dikkatinden kaçmadı Antalya'da yapılan trafik denetimlerinde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı.

Alanya'da trafik denetimlerinde sürücüler cezadan kurtulmak için bin bir bahane üretti

Trafik cezası yememek için kullanılan yöntem polisin dikkatinden kaçmadı

ANTALYA - Antalya'da yapılan trafik denetimlerinde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı. Kimi sürücüler direksiyon başında alkollü yakalandığı için yazılacak cezaya bahaneler üretirken kimi sürücülerin ihlallerden ceza yazılamaması için katlanabilir plaka kullandığı tespit edildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri kent merkezinde rutin trafik kontrolü düzenledi. Çok sayıda ekibin katıldığı denetimlerde sürücülere alkol kontrolleri ve araç sorgulamaları yapıldı. Alkollü direksiyon başına geçtiği belirlenen sürücülerin ceza yememek için bin bir bahane ürettiği anlar dikkatler kaçmadı. Bazı motosiklet sürücüleri ise yaptıkları kural ihlalleri sırasında plakalarının tespit edilememesi amacıyla katlanabilir plakalık kullandığı tespit edildi. Yapılan kontrollerde 50 araç ve sürücünün sorgulaması yapıldı. 17 sürücüye alkollü araç kullanma ve ya farklı kural ihlalleri nedeniyle toplamda 55 bin TL ceza uygulandı. 17 araç trafikten men edilirken 3 aranan şahıs yakalandı. 11 sürücünün ehliyetine ise el konuldu.

Alanya'da trafik denetimlerinde sürücüler cezadan kurtulmak için bin bir bahane üretti
Alanya'da trafik denetimlerinde sürücüler cezadan kurtulmak için bin bir bahane üretti
Alanya'da trafik denetimlerinde sürücüler cezadan kurtulmak için bin bir bahane üretti
Alanya'da trafik denetimlerinde sürücüler cezadan kurtulmak için bin bir bahane üretti
Alanya'da trafik denetimlerinde sürücüler cezadan kurtulmak için bin bir bahane üretti
Alanya'da trafik denetimlerinde sürücüler cezadan kurtulmak için bin bir bahane üretti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da trafik denetimlerinde sürücüler cezadan kurtulmak için bin bir bahane üretti - Son Dakika

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