Son Dakika Haberleri: Alanya'da Trafik Kazaları

Alanya'da Trafik Kazaları

2 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki ayrı nokta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde iki ayrı nokta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Mahmutlar Mahallesi'nde B.D.O.'nun kullandığı 07 NCC 26 plakalı otomobil ile A.C. yönetimindeki 07 HZS 50 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


İncekum Mahallesİ'ndeki trafik kazasında ise C.B. idaresindeki 07 NVB 05 plakalı kamyonet ile Y.H.S.'nin kullandığı 07 BHE 16 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan kamyonet sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Her iki kazada yaralan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:00 Kaynak: AA

Antalya, Alanya, Güncel
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