Son Dakika Haberleri: Alanya'da Trafik Kazaları: 4 Yaralı

Alanya'da Trafik Kazaları: 4 Yaralı

10 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alanya'da Trafik Kazaları: 4 Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Zehra Tekin (21) yönetimindeki plakasız motosiklet Demirtaş Mahallesi'nde, Murat Aydıncık'ın kullandığı iş makinesine çarptı.

Kazada sürücü Tekin ile 61 yaşındaki annesi Cemile Tekin yaralandı.Yaralılar, Alaattin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Okurcalar Mahallesi'ndeki trafik kazasında ise Mustafa Düşünceli idaresindeki 07 HLE 76 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı.

Kazada otomobildeki Canan Gündüz ve Aslı Düşünceli yaralandı. Yaralılar Manavgat'taki hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:56 Kaynak: AA

Aydıncık, Antalya, Alanya, Güncel
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