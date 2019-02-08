Alanya'da Trafik Kazaları: 4 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Zehra Tekin (21) yönetimindeki plakasız motosiklet Demirtaş Mahallesi'nde, Murat Aydıncık'ın kullandığı iş makinesine çarptı.



Kazada sürücü Tekin ile 61 yaşındaki annesi Cemile Tekin yaralandı.Yaralılar, Alaattin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Okurcalar Mahallesi'ndeki trafik kazasında ise Mustafa Düşünceli idaresindeki 07 HLE 76 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı.



Kazada otomobildeki Canan Gündüz ve Aslı Düşünceli yaralandı. Yaralılar Manavgat'taki hastaneye kaldırıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Vücudunun Üst Tarafı Olmayan Erkek Cesedi Kıyıya Vurdu

Sırp Basını Jelena Karleusa Tarafından Aldatılan Dusko Tosic'in Model Vladana Railic ile İlişkisi Olduğunu Yazdı

Antalya'daki Fırtınanın Ardından Sahilde Dedektörle Altın Aradı

16 Gün Önce Kaybolan Buse'nin Babası, Sahile Çektiği Aracında Kızı İçin Dua Ediyor