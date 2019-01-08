Son Dakika Haberleri: Alanya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Alanya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

39 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ve tırın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Alanya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ve tırın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Eski Devlet Hastanesi Kavşağı'nda Alanya'dan Gazipaşa istikametine doğru ilerleyen Bahri Çekic idaresindeki 07 HGN 78 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir eden Kenan Aslan yönetimindeki 33 CNV 35 plakalı tır çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:45 Kaynak: AA

Antalya, Alanya, Güncel
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