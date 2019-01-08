Alanya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
39 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ve tırın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde otomobil ve tırın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Eski Devlet Hastanesi
Kavşağı'nda Alanya'dan Gazipaşa
istikametine doğru ilerleyen Bahri Çekic idaresindeki 07 HGN 78 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir eden Kenan Aslan yönetimindeki 33 CNV 35 plakalı tır çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:45 Kaynak: AA
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