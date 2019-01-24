Alanya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
38 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde motosikletle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 09.30 sıralarında Payallar
Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih
Ş. idaresindeki 07 E 6240 plakalı motosikletle Sevinç Ş.'nin kullandığı 07 AB
038 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzeri olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Fatih Ş.'nin sol bacağında farklı bölgelerinde kırıklar olduğu ve ameliyatta alındığı belirtildi. Jandarma
kazayla ilgili tahrikat başlattı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:20 Kaynak: İHA
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