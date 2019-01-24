Son Dakika Haberleri: Alanya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Alanya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

38 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alanya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 09.30 sıralarında Payallar Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Ş. idaresindeki 07 E 6240 plakalı motosikletle Sevinç Ş.'nin kullandığı 07 AB 038 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzeri olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Fatih Ş.'nin sol bacağında farklı bölgelerinde kırıklar olduğu ve ameliyatta alındığı belirtildi. Jandarma kazayla ilgili tahrikat başlattı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:20 Kaynak: İHA

Fatih, Antalya, Alanya, 3. Sayfa
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