Alanya'da trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Alanya'da trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Alanya\'da trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 04.09.2023 17:10

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve yolcu hayatını kaybetti. Cesetler ise ertesi gün bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden kişilerin cesetlerine ise ertesi gün ulaşıldı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Gümüşgöze Mahallesi Geçitbaşı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Süleymanlar Mahallesi'nden süt alarak evlerine dönmek üzere yola çıkan Salih Çeker'in kullandığı 07 HSC 42 plakalı motosiklet, uçuruma uçarak kaza yaptı. Kazada motosiklet sürücüsü Salih Çeker ve yolcu olarak bulunan Can Başol olay yerinde hayatını kaybetti.

Cesetleri ertesi gün bulundu

Orman İşletme personeli bugün tesadüfen cesetleri fark etti. İhbar üzerine olay yerine ekip sevk edildi. Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatıyla tahkikata başlandığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Gümüşgöze, Antalya, Alanya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Alanya'da trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
19:00 ABD'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin ilk sözler: Rusya'yı tahıl anlaşmasını uygulamaya çağırıyoruz, Türkiye'ye minnettarız
18:58 Maaşını duyunca şok olacaksınız! Ramos, 18 yıl sonra Sevilla'da
18:41 Orkun Kökçü Hollanda'da yılın futbolcusu seçildi
17:51 Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Nino için Fluminense ile görüşüyor
17:41 JP Morgan, Türkiye'ye ilişkin yıl sonu enflasyon ve faiz tahminini yükseltti
17:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basın toplantısında Zelenski'ye mesaj
17:12 Dortmund, Süper Lig'den bir takımın Salih Özcan için yaptığı teklifi reddetti
17:09 CZN Burak, safra kesesi rahatsızlığından dolayı hastaneye yattı
17:05 Sosyal medyada yayılan çatışma görüntüsü kurgu çıktı, 2 kişi yakalandı
16:55 Stefan Kuntz'un ''Melissa Vargas'a sormamız gerek'' dediği soru salonu kahkahaya boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2023 19:09:59. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement