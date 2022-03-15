Alanya'da traktörüyle su kuyusuna düşen çiftçi kurtarıldı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde traktörüyle 12 metre derinlikteki su kuyusuna düşen kişi kurtarıldı.
Çiftçilik yapan Hasan Hüseyin İnce, 07 ALS 469 plakalı traktörüyle Okurcalar Mahallesi'nde tarımsal sulamada kullanılan betonla kaplı su kuyusunun üzerinden geçmeye çalıştı.
İnce, beton bloğun kırılması sonucu traktörüyle 12 metre derinlikteki kuyuya düştü.
Durumu fark eden çevredekiler, İnce'yi kuyudan kurtardı.
Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, kuyudaki suyu boşalttıktan sonra vinç yardımıyla traktörü çıkardı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA
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