Alanya'da tur minibüsü devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde turist kafilesi taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp yan yattı. Kazada Rus uyruklu 6 turist yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında İncekum Mahallesi Hacılar mevkiindeki yolda meydana geldi. Süleyman B. (59) idaresindeki 07 AHF 250 plakalı turist kafilesi taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce kaldırma çarptı ardından yan yattı. Kazada araçta bulunan Rus uyruklu Larisa Motova, Petr Motov, Evgeniy Romanov (37), Tatyana Romanova (35), Lidia Fedukova (42), Nikita Fedukov (22) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Manavgat ve Alanya ilçelerindeki hastanelere götürdü. Hafif yaralı olduğu öğrenilen 6 turist tedavi edildikten sonra taburcu oldu. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı. - ANTALYA