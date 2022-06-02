Alanya'da tur teknelerine yunus, caretta caretta ve Akdeniz foku eşlik etti - Son Dakika
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Alanya'da tur teknelerine yunus, caretta caretta ve Akdeniz foku eşlik etti

02.06.2022 16:51

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknelerine eşlik eden yunus, caretta caretta ve Akdeniz foku görüntülendi.

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknelerine eşlik eden yunus, caretta caretta ve Akdeniz foku görüntülendi.

Tarihi Alanya Kalesi'ni denizden izlemek ve koylarda yüzmek isteyen tatilcilerin tur için bindikleri tur teknelerinden birisine önce yunuslar eşlik etti. Bir süre sonra ise bir Akdeniz foku teknenin etrafında görüldü.

Ardından tur teknesinin demirlendiği Alanya Kalesi açıklarında suya giren tatilciler, caretta caretta ile karşılaştı. Caretta caretta, deniz kestanesi ve diğer balık çeşitleri arasında yüzen tatilciler, yaşadıkları ilginç anları kameralarıyla kaydetti.

Tekne kaptanı Turgay Meşe, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatilcilere ilçenin doğal güzelliklerini görme imkanı sağladıklarını ve zaman zaman ilginç sürprizlerle karşılaştıklarını söyledi.

Alanya'da tur teknelerine yunus, caretta caretta ve Akdeniz foku eşlik etti
Alanya'da tur teknelerine yunus, caretta caretta ve Akdeniz foku eşlik etti
Alanya'da tur teknelerine yunus, caretta caretta ve Akdeniz foku eşlik etti
Alanya'da tur teknelerine yunus, caretta caretta ve Akdeniz foku eşlik etti

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Kaynak: AA

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