Alanya'da tur teknesi çalışanlarından gurbetçi tatilciye saldırı! - Son Dakika
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Alanya'da tur teknesi çalışanlarından gurbetçi tatilciye saldırı!

06.08.2023 19:52

Alanya'da gezi teknelerinin bulunduğu İskele Caddesi'nde çıkan kavgada tur teknesi sahibi ve çalışanları, gurbetçi tatilciye sopalarla saldırdı. Tekneciler, tatilcinin misafirlerine sarkıntılık ettiğini iddia etti. Kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaralanan gurbetçi ve tekne çalışanları hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı ve serbest bırakıldı. Olayın ardından tekneciler basın açıklaması yaptı.

Alanya'da gezi teknelerinin bulunduğu İskele Caddesi'nde 3 Ağustos akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Almanya'dan tatile gelen gurbetçi 27 yaşındaki C.A., teknelerin önünden geçtiği sırada, iddiaya göre "hanutçu" diye tabir edilen tekne çalışanları, günübirlik gezi satmak istedi. Bunu reddeden tatilci ile tekne çalışanları arasında küfürleşme yaşandı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine gurbetçiye; gezi teknesi çalışanı ve sahibi 6 kişi sopalarla saldırdı. Caddeden geçen turistlerin de izlediği kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Alanya'da 6 kişinin sopalarla saldırdığı turist lisanslı boksör çıktı

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Başından yaralanan gurbetçi ile hafif yaralı 2 tekne çalışanı, hastanede tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi. Dövülen gurbetçi ve gezi teknesinde çalışan 6 kişi, götürüldükleri polis merkezinde birbirlerinden şikayetçi olmadı ve serbest bırakıldı. Kavga görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olayın ardından bugün kavgaya karışan tur teknecileri basın açıklaması yaptı.

Alanya'da 6 kişinin sopalarla saldırdığı turist lisanslı boksör çıktı

"ARKADAŞIMIZA AHLAKSIZ TEKLİFLERDE BULUNMUŞ"

Kavgaya karışanlardan ve olayın yaşandığı "Larsens" teknesinin sahibi Emrah Erkek, o geceyi gazetecilere anlattı. Görüntülerde sadece 1 kişinin göründüğünü, aslında karşı taraftan olaya karışan 6 kişi olduğunu iddia eden Emrah Erkek, "3 Ağustos Perşembe günü teknemize gelen 3- 4 vatandaş vardı. Kapımızda bir bayan arkadaşımız vardı. 5- 6 kişilik grup gelerek biraz Almanca konuşup kendisine ahlaksız tekliflerde bulunmuş. Bizim kaptanımız, o da Almanca bildiği için anlamış. Değişik, ağır ithamda bulunmuşlar. Kaptanımız yeni ameliyat olmuştu, alçıdaydı ayağı ve bunu görmelerine rağmen saldırmaya çalıştılar. Görüntülerde 1 kişi çıkıyor fakat olay tamamen farklı" dedi.

Alanya'da 6 kişinin sopalarla saldırdığı turist lisanslı boksör çıktı

"TACİZ ETTİKLERİNİ ANLAYINCA HERKES SALDIRDI"

Almanya'dan tatil için arkadaşlarının yanına gelen ve kendisine sarkıntılık edildiğini iddia eden Alman Taisia Surles, "O akşam tekneye yakınlarımın yanına geldim. Onlar lavaboya gittiğinde ben oturuyordum. Onlar kendi aralarında konuştu. Konuştukları şeyleri duydum. Ben sadece güldüm konuşmalarına. Sonra 'Ne konuştuğumuzu anladın mı?' diye sordular, ben de 'Evet Almanca biliyorum' cevabını verdim. Daha sonra 'Bizimle gelir misin?' diye sordular. Ben de 'Hayır' cevabını verdim. Sonra 'Gerçeği bilmek ister misin?' diye sordu. 'Ben Arap Yarımadası'ndan geliyorum' diyerek bana uygunsuz teklifte bulundu. Daha sonra arkadaşlarım geldi. Gitmelerini söyledik. Tartışma çıktı. Diğer bottan da ayırmak için geldiler. Ben de araya girdim. Daha sonra taciz ettiklerini herkes anlayınca saldırdılar. Olay günü iki taraf birbirinden şikayetçi olmadığı için ben de olmadım fakat polis isterse ifade verebilirim" diye konuştu.

Alanya'da 6 kişinin sopalarla saldırdığı turist lisanslı boksör çıktı
Taisia Surles

"KEŞKE BÖYLE BİR OLAY YAŞANMASAYDI"

Alanya Yatçılar Kooperatifi Basın Sözcüsü Ahmet Vural ise şöyle dedi: "O kadına yapılan hal, hareket ve konuşmaları burada söyleyemiyorum, çünkü terbiyem müsaade etmiyor. Tekneciler olarak da şiddete kesinlikle karşıyız. Hiç kimse kavga istemez bu iskelede. Çünkü burada herkesin derdi para kazanmak, evine ekmek götürmek, ülke ekonomisine döviz kazandırmak. Bir kere dayak yiyen kişi Türk değil, Türk olmasa da aynı hareketler yapılmaz, lütfen yanlış yerlere çekmeyelim. Basında diyorlar ki 'Kahraman gurbetçilerimiz' yahu adam Lübnanlı. 69 tekneye günde en az 10- 15 Arap gidiyor. Butikçilere sorun, otelcilere sorun, bütün esnaf kardeşlerimize sorun. Bunların yüzde 80'i sorunlu zaten. Çok üzgünüz, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı."

LİSANSLI BOKSÖR ÇIKTI

Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı fakat savcılığın soruşturma başlattığı öğrenilen olayda teknecilerin, Lübnanlı olduğunu öne sürdüğü C.A.'nın Mardin nüfusuna kayıtlı gurbetçi ve lisanslı boksör olduğu, olay sonrası Almanya'ya döndüğü öğrenildi. Diğer yandan savcılığın, kavgaya karışan tekne çalışanı 2 kişiyi yeniden ifadelerinin alınmasının ardından bıraktığı belirtildi.

Kaynak: DHA
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Alanya'da gurbetçi tatilciye sopalı saldırı kamerada Alanya'da gurbetçi tatilciye sopalı saldırı kamerada

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Son Dakika Güncel Alanya'da tur teknesi çalışanlarından gurbetçi tatilciye saldırı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da tur teknesi çalışanlarından gurbetçi tatilciye saldırı! - Son Dakika
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