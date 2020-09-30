Alanya'da turistlerin 'dalgalı deniz' keyfi - Son Dakika

Alanya'da turistlerin 'dalgalı deniz' keyfi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yerli yabancı birçok turist dalgalı olmasına aldırış etmeden denizin keyfini çıkardı.

Alanya'da turistlerin 'dalgalı deniz' keyfi, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yerli yabancı birçok turist dalgalı olmasına aldırış etmeden denizin keyfini çıkardı.

Alanya'da hava sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü günde yerli yabancı birçok turist plajlara akın etti. Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelen tatilciler, sıcak havada denize girerek serinledi. Rüzgarın da hafif etkili olduğu günde tatilciler dalgalı olmasına rağmen denizin keyfini çıkardı. Yerli yabancı birçok turist, eylül ayının sıcak geçen son gününde dalgalarda eğlendi.

'HERKES BİZİ BİLİNÇLENDİRİYOR'Alanya'ya ilk kez gelen ve özellikle denizi ve havasını çok beğenen Kazak uyruklu Zura Kabdrasheva (34), Alanya'yı çok sevdiğini belirtti. Kabdrasheva, Türkiye'de alınan koronavirüs tedbirleri hakkında da konuşurken, "Alanya'ya ilk kez geldim ve burası çok güzel. Buranın çok güzel bir şehir olduğunu düşünüyorum ve denizi çok mükemmel. Burada alınan koronavirüs tedbirleri çok iyi. Gazete ve magazin dergilerinden de hep görüyoruz. Herkes bizi bilinçlendiriyor" dedi.'HERKESİN MASKE TAKMASI GEREKİYOR'Alanya'da bazı turistlerin maske takmadığını anlatan Kabdrasheva, herkesin dikkat etmesi gerektiğini ifade ederken, "Kendilerini ilgilendiren bir durum ama tabii ki takmaları gerekiyor. Hem kendi sağlıkları hem bizim sağlığımız için takmaları gerekiyor. Mesela markete gittiklerinde falan takmaları gerekiyor" diye konuştu.'7-8 SENEDİR GELMEYEN İNGİLİZLER AKIN AKIN GELİYOR'Alanya Kleopatra Plajı'nda 4 yıldır 2 numaralı büfeyi işleten Uğur Uysal, koronavirüsün her sektörü olduğu gibi kendilerini de etkilediğini söylerken, şunları kaydetti: "Yüzde 25 kapasiteyle çalışıyoruz. Şu anda gelen turist sayısı belli. Şu anda Antalya bölgesinde önceden 13- 14 milyonken 2- 3 milyon turist var. Tüm dünyanın yaşadığı sıkıntıyı biz de yaşıyoruz. Covid-19 tüm dünyada olduğu gibi en fazla bizim gibi turizmcileri etkiliyor. Gelenler çok memnun. Bilhassa 7- 8 senedir gelmeyen İngilizler şu an akın akın geliyor. Çünkü döndüklerinde karantina yok. Türkiye'nin güvenli olduğunu kendileri de dile getiriyor. Bu sene gelen bayağı İngiliz oldu. Yüzde 25 kapasiteyle çalışınca ister istemez dokunuyor."'GEREKLİ UYARILARI YAPIYORUZ'

Antalya ve Alanya bölgesine gelen turistlerin birçoğunun maske kuralına uymadığını veya yanlış kullandığını, kendilerinin de sık sık uyarılarda bulunduğunu anlatırken çok zorlandıklarını dile getiren Uysal, "Belki plaj kısmında maske zorunluluğu yok ama turistler sokaklarda çoğu başka turistin maske takmadığını görünce onlar da ister istemez bazen uymuyor. Biz uyarılarımızı yapıyoruz. Gerek levhalarla gerek sözlü olarak gerekli bütün uyarıları yapıyoruz" dedi.


Alanya'da turistlerin 'dalgalı deniz' keyfi
Alanya'da turistlerin 'dalgalı deniz' keyfi
Alanya'da turistlerin 'dalgalı deniz' keyfi
Alanya'da turistlerin 'dalgalı deniz' keyfi
Alanya'da turistlerin 'dalgalı deniz' keyfi

Koronavirüs, Antalya, turist, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 17:38 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alanya'da turistlerin 'dalgalı deniz' keyfi - Son Dakika

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