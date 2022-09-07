Alanya'da safari araçları eşzamanlı denetlendi - Son Dakika
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Alanya'da safari araçları eşzamanlı denetlendi

07.09.2022 14:21
Alanya'da safari araçları eşzamanlı denetlendi

Alanya'da turistlerin yoğun ilgi gösterdiği safari araçları denetimlerinde kontrol edilen 142 aracın 37'sine 37 bin 899 TL ceza yazıldı.

Alanya'da turistlerin yoğun ilgi gösterdiği safari araçları denetimlerinde kontrol edilen 142 aracın 37'sine 37 bin 899 TL ceza yazıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma, bölge trafik ve şehir içi trafik ekipleri turistler tarafından yoğun ilgi gören safari araçlarını eşzamanlı olarak denetledi. Denetimlerde ilçenin farklı noktalarında 142 safari aracı denetlendi. Denetimlerde kusurlu bulunan 37 araca 37 bin 899 TL ceza yazılırken, 2 safari aracı trafikten men edildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da safari araçları eşzamanlı denetlendi - Son Dakika

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