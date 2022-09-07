Antalya 'nın Alanya ilçesinde jandarma, bölge trafik ve şehir içi trafik ekipleri turistler tarafından yoğun ilgi gören safari araçlarını eşzamanlı olarak denetledi. Denetimlerde ilçenin farklı noktalarında 142 safari aracı denetlendi. Denetimlerde kusurlu bulunan 37 araca 37 bin 899 TL ceza yazılırken, 2 safari aracı trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Alanya'da safari araçları eşzamanlı denetlendi - Son Dakika

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