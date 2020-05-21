Alanya'da üç başkan eskiten yol hizmete giriyor - Son Dakika

Başkan Yücel'in girişimleri, hayırseverlerin destekleriyle kamulaştırılması tamamlanan Cikcilli- Çarşamba ve Metro Market arkasındaki bağlantı yolunda ilk kazma vuruldu. Alanya'nın 25 yıllık problemi haline dönüşen yol 1 ay içerisinde alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanarak hizmete açılacak.



Alanya Belediyesi, Korona virüs ile mücadele çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da rutin işlerine devam ediyor. Bu kapsamda Alanya'nın 25 yıllık kanayan yarası haline dönüşen ve 3 belediye başkanı döneminde de açılamayan Cikcilli-Çarşamba ve Metro Market arkasındaki bağlantı yolunda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel döneminde ilk kazma vuruldu. Başkan Yücel'in girişimleri, Özdemir, Kelleci ve Erkek ailelerinin gönüllü terkleri sonucu kamulaştırılması tamamlanan yol, 1 ay içerisinde tamamlanacak alt ve üst yapı çalışmalarının ardından hizmete açılacak.



Mamadı ve Cikcilli bölgesindeki yol çalışmalarını yerinde inceleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya'nın adeta kanayan yarasına dönüşmüş yolların tek tek çözüme kavuşturulduğunu ifade etti. Başkan Yücel, "Korona virüs mücadelemiz sürerken halkımıza daha rahat bir hayat sunmak, yaşam şartlarını yükseltmek adına rutin işlerimize de devam ediyoruz. Bugün çalışmalarımıza bir yenisini ekliyoruz. Benden önce 3 belediye başkanı eskiten bir yol nihayet çözüme kavuşuyor. Çok şükür bizlere nasip oldu. Bu yol Oba-Kuzey Cikcilli-Çıplaklı mahallesini çevreyoluna bağlayacak" dedi.



"Hayırsever ailelerimize teşekkür ederim"



"Hem rahat hem konforlu bir yol oluşturacağız" diyen Yücel, "Çarşamba kavşağında da bayram sonrasında çalışmalara başlayacağız. 20 metre genişliğindeki bu yolun açılması için bize destek veren Özdemir, Kelleci ve Erkek ailelerine teşekkür ediyorum. Gönüllü olarak burayı bize terk ettiler, inşallah biz de gerekli tüm alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayıp yolu kısa zamanda hizmet verecek duruma getireceğiz. Yıllarca beklenen, arzu edilen bir yoldu. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.



Büyükhasbahçe ve Küçükhasbahçe mahallelerinde imar sorunlarının 20 yıl sürdüğünü belirten Başkan Yücel, "İmar sorununu geçtiğimiz dönemde çözmüştük, bu dönemde de alt ve üst yapı sorunlarını çözüyoruz. Mamadı ve Büyükhasbahçe yollarının üst ve sanat yapılarını yapmaya başladık. Oradan da Mamadı'ya bağladık. Oradan da Tepe ve Yayla yollarına çıkış yapıldı. Bayram arifesinde orası da açılacak" diye konuştu.



Yaklaşık 2 aydır Atatürk Caddesi'nde devam eden çalışmalara da değinen Başkan Yücel, "Atatürk Caddesi'nde insan öncelikli çalışmalar yürütüyoruz. Çalışmalarımızın neredeyse yüzde 80'i bitti. 15 gün içerisinde orayı da tamamlayıp halkımızın kullanımına açacağız. Vatandaşlarımızdan tek ricamız biraz daha sabretsinler, parke ve asfalt çalışmalarının sudan kaynaklı zarar görmemesi için kumla sağlamlaştırma çalışması yapıyoruz. Taşların sıkışması için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Tozdan kaynaklı rahatsızlıktan dolayı biraz daha sabır istiyoruz" dedi. - ANTALYA