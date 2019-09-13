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Alanya'da üç turist öldü

1 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde farklı otellerde tatil yapan 3 turist yaşamını yitirdi.

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde farklı otellerde tatil yapan 3 turist yaşamını yitirdi.

Kızlarpınarı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir otelde tatil yapan Finlandiyalı turist Jani Petteri Koivisto (46), sabah saatlerinde aniden fenalaştı. Fin turist için otel çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği turist, ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan Finli turist, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İlçede tatil yapan Polonyalı Jan Sirucek (84) ise öğle saatlerinde yüzmek için denize girdi. Sirucek, bir süre sonra denizde çırpınmaya başladı. Durumu gören vatandaşlar, Sirucek'i kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Sirucek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İncekum Mahallesi'ndeki otelde tatil yapan Rusya vatandaşı Liudmila Reznikova (77) ise çalışanlar tarafından odasında hareketsiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rus turistin hayatını kaybettiği belirlendi.

Turistlerin cenazeleri otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:47 Kaynak: DHA
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