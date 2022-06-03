Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada motosikletteki yolcu M.K. (65) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Kargıcak, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Alanya'da uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü ile yanındaki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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