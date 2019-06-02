Son Dakika Haberleri: Alanya'da 'umre' dolandırıcılığı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Alanya'da 'umre' dolandırıcılığı

29 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde katıldığı dini toplantılarda, "Umreye gideceğim, param eksik" diyerek 7 kişiyi 18 bin lira dolandıran kadın sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Alanya'da 'umre' dolandırıcılığı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde katıldığı dini toplantılarda, "Umreye gideceğim, param eksik" diyerek 7 kişiyi 18 bin lira dolandıran kadın sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Alanya ilçesinde 7 kadın, dini toplantılarda bir kadının, "Umreye gideceğim, param eksik" diyerek kendilerinden 18 bin lira dolandırdığını söyleyerek, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine başvurdu. Kadının bulunduğu bölgelerde onlarca güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin 46 yaşındaki D.G. olduğunu belirledi. Teknik ve fizik takip sonrası eşkal bilgilerinden yola çıkan ekipler, şüpheli D.G.'yi Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki adresine yapılan baskınla yakaladı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.G., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:31 Kaynak: İHA
Antalya, Alanya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya 5 ayda 3 milyon 310 bin turist ağırladı Motosikletli saldırganlar, fırının önünde bekleyen kadına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada Kadın fenomen, Şampiyonlar Ligi Finali'nde sahaya girdi Takip ettiği kadının sırt çantasından cüzdan çaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 18:00:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da 'umre' dolandırıcılığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]