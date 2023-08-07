Alanya'da sokak ortasında cinsel ilişki skandalında 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Alanya'da sokak ortasında cinsel ilişki skandalında 1 kişi tutuklandı

07.08.2023 16:05

Antalya'nın Alanya ilçesinde çekildiği tespit edilen ve sosyal medyaya da yansıyan uygunsuz görüntülere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çekildiği tespit edilen ve sosyal medyaya da yansıyan uygunsuz görüntülere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

SOKAK ORTASINDA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İskele Caddesi'nde 2 kişinin sokak ortasında hayasızca hareketlerde bulundukları görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Araştırma kapsamında görüntülerin 1,5 ay önce çekildiğinin tespit edildiği bilgisinin yer aldığı açıklamada, "Şüpheli şahısların kimlik bilgileri tespit edilmiş ve emniyet ekiplerimizce yakalanmışlardır. Şüphelilerden E.E. tutuklanmış, C.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (6)
  • Soner Kumsal: Tövbe estağfurullah başımıza taş yağacak Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Nercivan Ceylan: Niye tutuklandı 90 lık nine pankart açmıştı: sevişirim çocuk doğurmam diyordu yanında kişiler alkış tutuyordu sonra da akp ahlaksız etti diyordu gülüyorum halinize...Allah'ın adaleti şart... Cevap Yaz 43 7 Yayından Kaldır
  • TcHüseyin Demirkıran: Zaman gelir ve sözde insanlar meydanlarda hayvanlar gibi çiftlesecekler Cevap Yaz 41 1 Yayından Kaldır
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Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da sokak ortasında cinsel ilişki skandalında 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da sokak ortasında cinsel ilişki skandalında 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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