Son Dakika Haberleri: Alanya'da Uyurken Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti

Alanya'da Uyurken Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti

27 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyurken kalp krizi geçirdiği tahmin edilen bir kişi ölü bulundu.

Alanya'da Uyurken Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyurken kalp krizi geçirdiği tahmin edilen bir kişi ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre dün Antalya'dan çalışmak için Alanya'ya gelen Celal Öztürk (57), burada bir yakının dövmeci dükkanında geceyi geçirdi. Sabah saatlerinde iş yerini açmak için gelen yakını Öztürk'ü çekyat üzerinde hareketsiz yattığı görerek durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Öztürk'ün ilk belirlemelere göre kalp krizi nedeniyle öldüğü tahmin edildi. Olay yeri ekiplerinin çevrede yaptığı incelemenin ardından Öztürk'ün cesedi Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Mezarlığı morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:10 Kaynak: İHA

Antalya, Kalp Krizi, Alanya, 3. Sayfa
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