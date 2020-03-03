Alanya'da uyuşturucu hap operasyonu - Son Dakika
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Alanya'da uyuşturucu hap operasyonu

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 83 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya'da uyuşturucu hap operasyonu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 83 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda dün gece saatlerinde Güllerpınarı Mahallesi Kerim Kaptanlar Caddesi üzerinde yaya olarak ilerleyen 3 kişinin durumunda şüphelenerek takibe aldı. Bir süre takip eden polis, daha sonra şüpheli O. H. (22), H. A.(25) ve A. H.'yi (24) durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda O. H. İsimli şüphelinin üzerinden 77 adet uyuşturucu hap ele geçirilirdi. Şüpheli O. H.'nin adresinde de arama yapan ekipler, 6 adet uyuşturucu buldu. Gözaltına H. A.'nın hakkında 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, O. H. İsimli şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.


Diğer yandan, A. H. İsimli şüpheli de ise herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı belirtildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:25 Kaynak: İHA
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