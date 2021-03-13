Alanya'da uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve baskın: 3 gözaltı - Son Dakika

Alanya'da uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve baskın: 3 gözaltı

13.03.2021 18:48

Alanya'da uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve baskın: 3 gözaltı Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir eve düzenlediği baskında bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Alanya'da uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve baskın: 3 gözaltı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir eve düzenlediği baskında bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Dinek Mahallesi Hacımehmetli Caddesi üzerindeki bir adrese baskın düzenledi. Baskında metamfetamin isimli uyuşturucu madde imalatının yapıldığı tespit edilirken yapılan aramalarda ise 870 gram sıvı metamfetamin ile bu uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen çeşitli kimyasal maddeler, çeşitli ebatta laboratuvar malzemeleri, kimyasal formüllerin yazılı olduğu çok sayıda not kağıdı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili ise K. C., S. Z. ve M. A. B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alanya'da uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve baskın: 3 gözaltı
Alanya'da uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve baskın: 3 gözaltı
Alanya'da uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve baskın: 3 gözaltı
Alanya'da uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve baskın: 3 gözaltı

Uyuşturucu, Hisarcık, Gözaltı, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve baskın: 3 gözaltı - Son Dakika


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