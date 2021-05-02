Alanya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İlçede uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi Navalıoğlu Sokak üzerinde durumundan şüphe duydukları yaya olarak ilerleyen E.B. (36) ve M.A.D.'ye (21) üst araması yaptı. Yapılan aramalarda 0.71 gram metamfetamin ve 0.60 gram sentetik kannabinoid adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli E.B.'nin aynı sokak üzerindeki kaldığı apart odasında da arama yapan ekipler, toplam 6.23 gram sentetik kannabinoid bulurken o sırada adreste bulunan İ.G. ise gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.A.D. ve İ.G. hakkında 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, E.B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA