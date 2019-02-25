Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gözaltı
27 dakika önce
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 15 kişi gözaltına alındı.
ANTALYA'nın Alanya
ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde, İlçe Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'uyuşturucu madde imalatı' suçlarına karıştığı belirlenen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Operasyon kapsamında, 17 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Belirlenen adreslere dün sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenleyen jandarma ekipleri, şüphelilerden 15'ini gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 650 gram esrar, 50 gram kubar esrar, 30 gram eroin, 15 gram skunk, 2 gram kenevir tohumu, 754 uyuşturucu hap, hassas terazi, esrar öğütme aparatı ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin karakoldaki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:43 Kaynak: DHA
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