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Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyon 1'i yabancı uyruklu 16 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar esrar, metamfetamin, eroin, Hint keneviri ve 100 litre kaçak alkol geçirildi.

Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyon 1'i yabancı uyruklu 16 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar esrar, metamfetamin, eroin, Hint keneviri ve 100 litre kaçak alkol geçirildi.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda teknik ve fiziki takip sonrası çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda Ö.E., M.Ş.,C.D.F., A.A.,V.A.S.,H.P.,V.U.,İ.K.,T.Y., H.B.,AD., İ.B.Ş., B.B., M.Ş., A.Y. ve Özbekistan uyruklu R.D. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 661 gram esrar, 356 gram metamfetamin, 38 gram eroin, 30 adet lyrica hap, 12 gram skunk, 7 kök Hint keneviri 5 gr Toz Esrar, 2 adet ecstasy,1 adet neurotin maddesi, 100 Litre kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi. Ayrıca operasyon kapsamında 3 şüpheli polis tarafından aranırken, 57 şüphelinin ise hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ANTALYA

Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:10 Kaynak: İHA
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